Diego Tardelli recebe a camisa 9 em apresentação no Grêmio

Novo reforço do Grêmio, Diego Tardelli recebeu a camisa 9 e revelou sonho antigo de trabalhar com o técnico Renato Portaluppi durante apresentação oficial no final da tarde de quarta-feira (13). Mais cedo, o atleta já havia sido recebido com festa pela torcida tricolor, que compareceu em bom número no aeroporto Salgado Filho. Durante a coletiva de imprensa, o atacante que já atuou no Brasil por São Paulo, São Caetano, Flamengo e Atlético-MG, e estava por último no Shandong Luneng, da China, revelou que desde 2010 tem contato com Portaluppi, e sonha ser treinado por ele. "Já é um namoro bem antigo", revelou Tardelli. O novo camisa 9 assinou por três anos com a equipe gaúcha. Ainda não há data definida para uma possível estreia do atacante, que falou em trabalhar com os preparadores físicos para estipular um prazo para estar à disposição.