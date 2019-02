Bolsonaro é recepcionado por Mourão ao chegar em Brasília

Após 17 dias internado para a retirada de uma bolsa de colostomia, Jair Bolsonaro recebeu alta e retornou para Brasília, nesta quarta-feira (13). Ao chegar, o chefe do executivo foi recepcionado pelo seu vice, o general Hamilton Mourão. Em entrevista a TV Record, o presidente afirmou que precisa "afinar os ponteiros com Mourão", questionado sobre a ação do vice enquanto esteve hospitalizado, Bolsonaro afirmou que Mourão dá "escorregadas" ao falar com a imprensa. Logo no primeiro dia após retornar as atividades, o presidente teve que lidar com polêmicas envolvendo o seu partido: o PSL. Via twitter, Carlos Bolsonaro (PSL-RJ) desmentiu a suposta conversa que seu pai teve com Gustavo Bebianno , ministro da Secretaria Geral da presidência. Em entrevista, o ministro não manifestou a intenção de se demitir. No aguardo de Bolsonaro também estava a reforma da Previdência, a qual o presidente definiu as idades mínimas .