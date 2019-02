Torcedores do Flamengo fazem homenagem para as vítimas do incêndio

Torcedores do Flamengo se reuniram para prestar homenagens para as vítimas do incêndio e colocar flores na entrada do Centro de Treinamento do Flamengo, zona Oeste do Rio. O ato foi realizado após o incêndio que deixou dez mortos . Todas as vítimas foram identificadas: eram atletas da base do time – tinham entre 14 e 16 anos. De acordo com o clube, há três jovens internados, dois deles em situação estável e conscientes; o terceiro está em estado grave. O fogo destruiu parte dos alojamentos em que eles estavam. Os bombeiros foram acionados às 5h17min da manhã. E por volta das 7h, as chamas foram controladas. A suspeita é que a causa seja um curto-circuito no ar-condicionado.