Eduardo Leite busca diálogo com sindicalistas do Cpers

O governador Eduardo Leite reuniu-se, nesta semana, com a direção do Cpers, sindicato dos professores gaúchos. Em visita à sede da entidade , Leite buscou manter o tom conciliatório e o diálogo. Apesar da cordialidade, ambos os lados mostram-se firmes em seus posicionamentos. “Vou ser bem franca. Eu recebo 1.248 reais e estou sem salário neste mês. No momento que tivermos salário, discutiremos o resto. Não é possível pensar em tirar um centavo de quem já sobrevive com tão pouco”, frisou a presidente do Cpers, Helenir Schürer. Já o governador deixou claro que vai insistir em questões como as mudanças na estrutura das carreiras de vários setores do serviço público - entre eles, os professores. Após a reunião, Leite destacou que os encontros com sindicalistas visam criar ''uma agenda de diálogo'', que colabore com soluções negociadas para os problemas do Estado.