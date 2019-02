Em comemoração antecipada, Pop Center completa dez anos

O centro popular de compras de Porto Alegre, o Pop Center, completa dez anos neste sábado (9). Para comemorar, lojistas e a direção do empreendimento cantaram parabéns e dividiram um bolo de dez metros de comprimento, na quinta-feira (7). Quando o centro comercial começou as atividades, contava com 800 permissionários. Hoje, 776 lojas estão em atividade no local. Tendo uma estrutura de 20 mil metros quadrados, além das unidades comerciais, o local conta com terminais bancários, praça de alimentação e estacionamento. Segundo Elaine Deboni, diretora institucional, o Pop Center mudou vidas e deu oportunidade aos antigos camelôs, hoje comerciantes regularizados e com endereço próprio. Antes, os atuais lojistas comercializam mercadorias na rua, nas proximidades do Largo Glênio Peres. O empreendimento é resultado de uma parceria público-privada entre a prefeitura municipal e a Verdi Construções.