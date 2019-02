Entidades criam campanha para ampliar o consumo de vinho no Brasil

Atualmente, o Brasil ocupa a 17ª posição no ranking mundial de consumo de vinho. No total, são consumidos 338 milhões de litros de vinho por ano no País, dos quais 65% são rótulos nacionais e 35% importados, de acordo com a Ideal Consulting e da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Para aumentar o consumo do produto entre os brasileiros, a Associação Brasileira dos Exportadores e Importadores de Bebidas, a Associação Brasileira de Supermercados, o Instituto Brasileiro do Vinho e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes desenvolveram a campanha Pró-Vinho, com o intuito de estratégias capazes de atrair novos consumidores nacionais. O evento ocorreu no dia 29 de janeiro, em São Paulo.