Incêndio criminoso deixa 10 mortos em Paris

Um incêndio criminoso de grandes proporções deixou dez mortos e cerca de 30 feridos, no 16° distrito de Paris, na França. As chamas começaram na madrugada da terça-feira (5). Cerca de 200 bombeiros trabalharam durante cinco horas para controlar o fogo. Segundo os bombeiros, cerca de 50 pessoas foram resgatadas. Uma briga entre vizinhos teria dado início ao ato criminoso. Essia B., 40 anos, suspeita de dar início ao fogo foi presa pelas autoridades. Segundo testemunhas, ela estava embriagada e discutiu com um vizinho instantes antes do incêndio. A moradora foi presa por "destruição voluntária pelo fogo com consequências mortais".