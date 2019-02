Apenados se formam no Ensino Fundamental em Penitenciária de Rio Grande

Apenados concluem o Ensino Fundamental da Escola Neeja Professora Stella da Costa Bessouat, localizada no interior da Penitenciária Estadual de Rio Grande (PERG). As aulas foram ministradas pelo professor Claudio Luiz Canez Scursone. A assistente social Beatriz Reis Gaspar, responsável junto com Claudio Luiz pelas questões educacionais do local, parabenizou os 111 aprovados “pela coragem e perseverança na retomada dos estudos mesmo diante das dificuldades enfrentadas ao longo da vida e, principalmente, diante do aprisionamento”. Estiveram presentes na cerimônia o diretor da penitenciária, Marco Aurélio Soares Gonçalves, o delegado substituto da 5ª Delegacia Penitenciária Regional, José Maria Bernardino da Cruz e a coordenadora regional de educação da 18ª CRE, Janete Cardoso Pinto. Também compareceram no evento representantes da pastoral carcerária, do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, do Conselho Municipal de Entorpecentes, da Câmara de Vereadores e do Conselho da Comunidade.