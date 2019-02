O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão comandou a reunião ministerial desta terça-feira (5), no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro teve como principal pauta a organização administrativa do Governo Federal . Mourão no entanto, negou que a reforma da Previdência seria objeto de discussão e afirmou que "Previdência é só com o presidente". Bolsonaro segue internado no hospital Albert Einsten, em São Paulo, após procedimento cirúrgico para retirada de uma bolsa de colostomia. Pela segunda vez, Mourão reuniu-se com membros da equipe ministerial sem o presidente. Na semana do procedimento cirúrgico do presidente, o general reuniu-se com ministros do gabinete de crise para conversar sobre a tragédia ocorrida em Brumadinho