Com 42 votos, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) foi eleito, no sábado (2), o presidente da Casa , em um processo eleitoral tumultuado que começou ainda na sexta-feira (1°). Oito senadores haviam candidatado-se ao pleito, entre eles Renan Calheiros (MDB-AL), ex-presidente da Casa e que tentava a quinta reeleição para o cargo. Após impasses quanto à natureza do voto e uma decisão da maioria pelo voto aberto, a sessão foi adiada. No sábado, o ministro do STF Dias Toffoli mandou o Senado seguir o regimento e realizar votação secreta, ao que os senadores decidiram que a votação seria feita com cédulas, podendo o parlamentar revelar ou não o candidato escolhido. O processo foi tumultuado: na primeira tentativa, apareceram 82 votos na urna, sendo 81 senadores . A votação começou novamente, quando Renan Calheiros anunciou sua desistência de concorrer, o que praticamente garantiu a vitória a já favorito e apoiado pelo governo Bolsonaro Alcolumbre.