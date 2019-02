Procissão de Navegantes reúne 200 mil fiéis em Porto Alegre

As festividades de Nossa Senhora dos Navegantes movimentaram a capital gaúcha nos primeiros dias de fevereiro. A 144ª procissão em homenagem a entidade reuniu cerca de 200 mil fiéis e teve como tema este ano “A Santidade no Mundo atual”. O evento religioso teve início na manhã, com uma missa realizada na Igreja Nossa Senhora do Rosário. Após a imagem da santa padroeira de Porto Alegre percorreu ruas da capital cercada de fiéis. Os participantes oriundos do município e de diversas outras partes do Estado, oraram pelas vítimas da tragédia ocorrida em Brumadinho, Minas Gerais . A celebração contou com a presença do vice-prefeito da cidade, Gustavo Paim. Em nota no site da prefeitura municipal, Paim afirmou: “Participar desta, que é a maior festa religiosa de nossa cidade, com milhares de pessoas reunidas em um momento de paz, orações e bênçãos a Porto Alegre é muito significativo”.