Umbandistas celebram Iemanjá na beira do mar em Torres

Enquanto em Porto Alegre, o 2 de fevereiro de 2019 foi marcado pelas celebrações de Nossa Senhora de Navegantes, santa das águas e padroeira da Capital, o Litoral Norte teve manifestações umbandistas que reverenciaram Iemanjá, a rainha do mar e correspondente a Navegantes, dos católicos. Torres teve manifestações nas praias desde a noite de sexta-feira (1). No sábado, veranistas puderam acompanhar, à luz do dia, os rituais de centros umbandistas instalados na areia. Na praia da Cal, um grupo ligado ao Templo Escola de Umbanda Ogum das Matas e Mãe Iansã, de Santa Maria, montou um círculo onde era possível tomar passes de médiuns e ainda fazer oferendas. Neste tipo de ritual, ocorre ainda o batismo dos médiuns. Muitos banhistas fizeram fila para poder interagir com os umbandistas. Oferendas como flores e cocadas, símbolos e pontos (músicas) também faziam parte da celebração à beira mar.