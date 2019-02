Maia chora ao ser eleito pela terceira vez à presidência da Câmara

Com 334 votos, Rodrigo Maia (DEM-RJ) foi eleito, na noite desta sexta-feira (1ª), presidente da Câmara dos Deputados. Atual comandante da Casa, Maia estará à frente da Câmara por mais dois anos e pela terceira vez consecutiva. Em seu discurso de agradecimento, o deputado se emocionou ao agradecer à família, especialmente ao falar sobre o pai, César Maia, vereador e ex-prefeito do Rio. Um dos principais defensores da agenda de reformas, ele defendeu a modernização da Câmara, que, segundo ele, precisa de mudar a relação com a sociedade para ficar mais próxima do cidadão. Maia prometeu ainda "comandar as reformas de forma pactuada junto com os governadores e prefeitos de todos os partidos políticos". Entre os concorrentes, Fábio Ramalho (MDB-MG) teve 66 votos, Marcelo Freixo (PSOL-RJ), 50, e Ricardo Barros (PP-PR), 4.