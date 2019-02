Onda de frio extremo deixa ao menos 20 mortos nos Estados Unidos

Diversas regiões dos Estados Unidos estão sofrendo com uma onda extrema de temperaturas negativas. Segundo autoridades locais, o frio já deixou cerca de 20 pessoas mortas por conta da situação climática. As mínimas extremas alteram o cotidiano das cidades. Em Chicago, mais de 1,4 mil voos em dois aeroportos da cidade foram cancelados devido a nevascas. Outras opções de mobilidade, como ônibus e trens, estão parados por problemas mecânicos causados pelas baixas temperaturas. A população está sendo recomendada a não sair de casa e nem deixar os animais de estimação na rua. Cidades do meio-oeste do país têm temperaturas mais baixas que as registradas na Antártida, devido ao fenômeno vórtice polar. Em Ponsford, no estado de Minnesota, a sensação térmica chegou a -50° graus ao longo da semana.