O Congresso Nacional está recebendo os últimos preparativos para receber os parlamentares eleitos e reeleitos para a cerimônia de posse, que ocorre nesta sexta-feira (1°). O primeiro dia de atividade no casa, além de marcar a posse de 513 deputados e 54 senadores, também deve ser marcado pelas eleições para a presidência da Câmara, do Senado e as mesas diretoras. Na Câmara dos Deputados, a posse está marcada para às 10h da manhã e no Senado, a solenidade ocorre às 15h. Com o apoio de 17 partidos, o atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é um forte candidato para a reeleição . No Senado, a disputa tem número recorde de candidatos à presidência da casa, com nove concorrentes. O atual presidente, Renan Calheiros, tenta se eleger para o quinto mandato, tendo como oponente na disputa ao cargo a colega de partido Simone Tebet (MDB-MS)