PL permite que animais domésticos sejam transportados no metrô de São Paulo

Cecília Reis e sua pet, Persephone passeiam pela primeira vez no Metrô de São Paulo. A cadelinha só pôde acompanhar sua dona no vagão devido ao projeto de lei 727/2015, sancionado pelo governador de São Paulo, João Doria na sexta-feira (25), que autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno porte nos trens do Metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e nos ônibus intermunicipais da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU). As regras do projeto proposto pela Assembleia Legislativa liberam apenas os pets que tenham no máximo dez quilos e que estejam dentro de uma caixa de transporte. Além disso, há restrições quanto ao horário. Só é permitido levar consigo o bichinho das 4h40min até às 6h, das 10h às 16h e das 19h até às 00h.