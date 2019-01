Trabalhadores da GM protestam em Gravataí contra ações da montadora para reduzir custos

Trabalhadores da General Motors (GM) de Gravataí protestaram na terça-feira (29) em frente o acesso à fábrica . Em assembleia, eles rejeitaram as 21 propostas da montadora para diminuir custos, como a redução do piso salarial, alteração do plano médico e ajuste na cláusula de férias com parcelamento previsto em lei. Nesta quara-feira (30), o prefeito do município de Gravataí, Marco Alba, e o governador do Estado, Eduardo Leite se encontraram em São Paulo para debater o futuro da GM . A presença da montadora multinacional em Gravataí significa a geração de mais de seis mil empregos diretos e indiretos. Na última semana, em comunicado enviado aos funcionários por e-mail e fixado nas fábricas, o presidente da GM no Mercosul, Carlos Zarlenga, informou que a permanência da empresa no País depende da volta da lucratividade nas operações