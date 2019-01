Papa Francisco celebra missa no encerramento da Jornada Mundial da Juventude

O papa Francisco realizou missa multitudinária para concluir a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no último domingo (27), no Metro Park, uma área ao ar livre na periferia da capital Cidade do Panamá, no Panamá. Segundo a organização da JMJ, cerca de 700.000 pessoas assistiram à última missa do pontífice antes de retornar ao Vaticano. Estiveram presentes, também, o presidente anfitrião e os de Colômbia, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras e Portugal - país que acolherá a edição da JMJ em 2022. Durante a missa, Francisco pediu uma saída pacífica para a situação Venezuelana, além de denunciar a crise interna da Igreja Católica, devido aos escândalo dos abusos sexuais. Em seu encontro de cinco dias com os jovens católicos na JMJ, o chefe supremo da Igreja também chamou a atenção para a corrupção política, a "praga dos feminicídios" e a perseguição aos migrantes na América Latina.