Porto Alegre sedia o 19° Fórum Social Mundial Temático

De 28 de janeiro a 1° de fevereiro, Porto Alegre sedia a 19° Fórum Social Mundial (FSM) Temático. Dentro do evento estão IV FSM da População Idosa, III FSM das Pessoas com Deficiência (PCDs) e I FSM das Diversidades. O evento teve abertura na última segunda-feira (28), no Teatro Dante Barone, da Assembléia Legislativa de Porto Alegre e contou com a presença da secretária da capital de Desenvolvimento Social e Esporte, a Comandante Nádia que em discurso destacou a importância de políticas públicas. Temas como respeito, emprego, inclusão, servições comunitários, mobilidade urbana e bem-estar serão debatidos até sexta-feira nas atividades que compõem a programação do evento. Ao longo da semana estão programadas oficinas, palestras e demais atividades, gratuitas. O cadastro para participar pode ser feito no foyer do Teatro Dante Barone, na Assembléia Legislativa de Porto Alegre.