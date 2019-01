Porto Alegre arrecada 6,6 mil itens para vítimas da tragédia em Brumadinho

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre arrecadou água, alimentos, itens de higiene pessoal e limpeza, ração para cães e peças de roupas e calçados para as vítimas da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais . Foram 6,6 mil itens arrecadados. Na sexta-feira (25), o rompimento de uma barragem da mineradora Vale deixou 65 mortos e 279 desaparecidos. As doações foram recebidas no fim de semana no Ginásio Tesourinha. A campanha de arrecadação terminou no domingo (27). O envio dos donativos será conduzido pela Defesa Civil de Porto Alegre, explicou o coordenador-adjunto Telmo de Castro Filho, em nota no site da prefeitura. “Recebemos a orientação da Defesa Civil do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais que a prioridade agora é o socorro às vítimas. Passada essa etapa, as autoridades vão nos orientar sobre como entregar as doações."