Bloco da Laje faz abertura do Carnaval de rua em Porto Alegre

Foliões do Bloco da Laje realizaram seu cortejo pelas ruas de Porto Alegre durante o domingo (27). Com presença de trio elétrico e bateria, o grupo, trajando as cores do bloco - azul, vermelho e amarelo -, se concentrou inicialmente na Praça Berta Starosta no início da manhã, depois cruzou o bairro Bom Fim até chegar à Redenção. A festa abriu o calendário dos blocos de Carnaval de rua de Porto Alegre em 2019, que inicia, oficialmente, no dia de 16 de fevereiro e segue até o dia 24 de março, sempre entre às 8h e 21h. Serão 30 blocos que irão compor o calendário, escolhidos através de credenciamento com a prefeitura - encerrado na última sexta-feira (25). Também na sexta, a Secretaria Municipal da Cultura anunciou a empresa vencedora do pregão eletrônico para organizar o Carnaval de rua na cidade, que ficará responsável por oferecer banheiros químicos, sinalização para os bloqueios de trânsito, UTIs móveis e apresentar plano de proteção de áreas verdes e monumentos, entre outras obrigações descritas no caderno de encargos.