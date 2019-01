Festival Internacional Sesc de Música reúne 25 mil pessoas em Pelotas

Chegou ao fim, na última sexta-feira (25), o 9° Festival Internacional Sesc de Música, na cidade gaúcha de Pelotas. O evento - um dos maiores da América - reuniu cerca de 25 mil pessoas em 60 espetáculos distribuídos ao longo de 12 dias. O festival ainda reuniu na cidade 14 professores de diferentes nacionalidades e 380 alunos que participaram de 22 cursos, entre eles apresentação, canto, choro, composição e instrumentos. O governador do Estado, Eduardo Leite, esteve presente na última noite da festividade e falou sobre a importância do evento, nos aspectos culturais e econômicos. “Considero que cultura é de suma importância a um povo, não só pelo lazer cultural, mas pelo impacto econômico e social”, disse, em nota divulgada no site do Sesc-RS. A nova edição do festival já está confirmada para o próximo ano, novamente tendo a cidade pelotense como palco.