Operação da CCR ViaSul já começa a aparecer na freeway

Vencedora da concessão da chamada Rodovia de Integração do Sul (RIS), que engloba trechos das BRs 101, 290, 386 e 448 no Estado, a recém-batizada CCR ViaSul já começa a dar sinais de presença na freeway. A praça de pedágio de Gravataí passa por reformas, e dezenas de guinchos e outros veículos necessários à operação já se encontram no pátio da concessionária (foto). A CCR ViaSul, que explorará as estradas por 30 anos, também já contratou 250 pessoas nos setores de atendimento, administrativo e atendimento médico, e projeta contratar outros 75 funcionários entre fevereiro e março. Quando estiver atuando a pleno, a empresa deverá ter cerca de 2 mil empregados. A cobrança nas duas praças da freeway, suspensas desde o fim do contrato com a Triunfo Concepa em julho de 2018, devem ser retomadas em 15 de fevereiro, com a tarifa de R$ 4,40. (Guilherme Daroit)