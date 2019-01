Orla do Guaíba recebe primeiro dia do Pokémon Go Safari Zone

Pessoas de diversas idades e nacionalidades circularam pela Orla do Guaíba nesta sexta-feira (25) para caçar Pokémons. O Pokémon Go Safari Zone, voltado para os jogadores do game mobile, ocorre novamente no sábado e no domingo, das 10h às 18h. Porto Alegre é a quinta cidade no mundo e a primeira na América Latina a receber o encontro, que já foi realizado no Japão, Alemanha, Estados Unidos e Taiwan. A Prefeitura aguardava 7,5 mil pessoas só neste primeiro dia. Os participantes contam com segurança privada, além do apoio da Brigada Militar e Guarda Municipal. Há colocação de banheiros químicos, distribuição de água, equipes de saúde e ambulâncias contratados pela organizadora do evento. A Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC) orienta o trânsito que tem bloqueios na região. Foram mais de 100 mil inscrições no evento - um terço deles para o público estrangeiro.