Trump e Mike Pence visitam memorial em homenagem a Martin Luther King

O presidente norte-americano Donald Trump e o seu vice Mike Pence visitaram e levaram coroas de flores ao memorial em homenagem ao reverendo Martin Luther King, em Washington DC. Trump e Pence realizaram a visita na última segunda-feira (21), data conhecida no calendário americano como Dia de Martin Luther King e feriado nacional. A visita não constava na agenda oficial do chefe de estado. Martin Luther King era pastor da Igreja Batista e ativista pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos. O monumento em homenagem ao líder foi inaugurado em 2011, na gestão de Barack Obama. Em seu perfil no twitter, Trump comentou sobre a visita."Hoje celebramos o Dr. Martin Luther King, Jr. por defender a evidente verdade que os americanos tanto prezam, que não importa qual seja a cor da nossa pele ou o local do nosso nascimento, todos somos criados iguais por Deus", disse o presidente.