Presidente do Inep toma posse e sugere análise prévia de Bolsonaro nas provas do Enem

Durante cerimônia de posse do novo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o empossado Marcus Vinícius Rodrigues disse, na quinta-feira (24), que pretende modificar o sistema de avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na opinião de Rodrigues, o presidente Jair Bolsonaro deveria analisar previamente o conteúdo das provas , sob a justificativa da defesa da segurança do exame e a garantia que não haja "postura ideológica" nas questões. As perguntas da prova, segundo ele, deverão priorizar o que for necessário para medir o conhecimento. "Vamos respeitar nossas crianças e adolescentes", afirmou. Em entrevista, o presidente do Inep disse que dará atenção à qualidade e confiança no sistemas usados pelo instituto e buscará reduzir custos.