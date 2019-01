Eduardo Leite recebe presidente da Famurs em reunião no Piratini

O governador do Estado, Eduardo Leite, recebeu no Palácio Piratini, durante a tarde de quarta-feira (23), o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e prefeito de Garibaldi, Antonio Cettolin. Na reunião, Cettolin formalizou convite ao governador a participar da Assembleia de Verão da Famurs , que ocorre entre os dias 20 e 22 de fevereiro em Torres. Depois do convite, o prefeito de Garibaldi pediu que o governo normalize os repasses da saúde aos municípios gaúchos. Durante o encontro, que ocorreu no gabinete do chefe do Executivo, foi sugerido a Leite que o governo parcele o passivo de cerca de R$ 650 milhões, conforme condições das finanças. Cettolin informou que o tucano solicitou um estudo aos técnicos da Secretaria da Fazenda e aos da Saúde para a montagem de um calendário com os repasses da saúde. A expectativa da Famurs é que esse cronograma seja apresentado justamente na assembleia de verão.