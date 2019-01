Presidente Jair Bolsonaro surpreende e cancela coletiva em Davos

Em uma atitude que gerou constrangimento e perplexidade na organização do Fórum Econômico Mundial, o presidente Jair Bolsonaro e os ministros Paulo Guedes (Economia), Sergio Moro (Justiça) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores) faltaram, nesta quarta-feira (23), sem aviso prévio, a uma coletiva à imprensa internacional organizada pelo evento em Davos. A informação sobre o cancelamento da entrevista surpreendeu os próprios organizadores do Fórum, que foram informados pela imprensa que Bolsonaro não iria ao compromisso. Participantes do fórum dizem jamais ter visto uma situação semelhante. Segundo o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, o cancelamento ocorreu devido à agenda do presidente, que estava muito pesada. Ele afirmou que Bolsonaro não foi à entrevista porque precisava descansar. Mais tarde, um representante do Fórum disse a repórteres que o cancelamento ocorreu pelo "comportamento antiprofissional da imprensa" ao longo do evento.