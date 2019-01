Porto Alegre e o homem-lixo da coleta seletiva informal

Porto Alegre tem uma legião de homens-lixo, que percorrem ruas e avenidas puxando seus carrinhos repletos de resíduos recicláveis, entre papel, plástico e latinhas, principalmente. Ontem, o Jornal do Comércio flagrou um homem-lixo, puxando de forma inacreditável seu carrinho pela rua Domingos Crescêncio, no bairro Santana, e quase sumindo em meio ao volume da sacolas empilhadas. O homem franzino conduzia o veículo com seu ganha-pão em velocidade reduzida e atento a novas oportunidades de pegar o lixo deixado por moradores nas calçadas, pois era dia de coleta seletiva. Diariamente, 65 toneladas de resíduos recicláveis são recolhidas pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). Homens-lixo recolhem outra fração. Para ampliar o processamento, a prefeitura assina hoje termo de cessão do prédio do DMLU no bairro Cidade Baixa. A Associação dos Comerciantes do bairro assumirá o Posto de Entrega Voluntária (PEV), primeiro a ser gerido pelo setor privado.