Leite deve pedir auxílio à União para reparos após cheias na Fronteira-Oeste

A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul e o governador Eduardo Leite reuniram-se, no Palácio Piratini, em Porto Alegre, para estabelecer as prioridades dos municípios da Fronteira-Oeste atingidos pelas chuvas. A proposta de Leite é que a demanda seja suprida com recursos da União, pedidos que levará durante agenda em Brasília. De acordo com o governador, o Estado tem feito o que está ao alcance mas a reconstrução exige a captação de recursos federais. Durante o encontro, estiveram presentes representantes e prefeitos dos municípios da Fronteira-Oeste, em especial das cidades de São Gabriel, Alegrete, Dom Pedrito, Quaraí, Rosário do Sul, Uruguaiana e São Francisco de Assis. Em discussão, o primeiro assunto a ser abordado foram as arrecadações, cujo balanço somou quatro lotes com milhares de roupas e alimentos destinados às famílias.