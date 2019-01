"Superlua de sangue" é observada durante eclipse lunar no Brasil

A "Superlua de sangue" é vista sobre prédios em Frankfurt, na Alemanha, durante eclipse lunar total. No Brasil, o fenômeno ocorreu durante a madrugada desta segunda-feira (21), e iniciou à 00h36, atingindo fase total às 03h12. O termo "Superlua de sangue", popularmente usado, mas não adotado tecnicamente pelos astrônomos, refere-se ao tom avermelhado que a Lua assume quando entra na fase máxima de sombreamento. A mudança de cor é provocada pelos raios solares que se espalham na atmosfera terrestre. A Superlua acontece quando o satélite natural da Terra está mais próximo do planeta, o que faz com que fique maior e mais brilhante quando visto no céu. O fenômeno pôde ser visto em toda a América e Atlântico e em partes da Europa. O próximo eclipse do tipo no Brasil será em 2022.