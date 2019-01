Explosão de oleoduto no México deixa mortos e desaparecidos

Dezenas de pessoas morreram ou ficaram feridas depois que um oleoduto explodiu, na cidade de Tlahueplilpan, em Hidalgo, México, na última sexta-feira (18). Com informações desencontradas, ainda é indefinido o número de desaparecidos no incidente, e familiares fixam fotos de seus parentes, em busca de mais detalhes (foto). Ainda assim, as buscas por pessoas desaparecidas na explosão foi encerrada no domingo (21). Segundo as autoridades locais, um dos dutos da instalação - pertencente à estatal petrolífera Petróleos Mexicanos (Pemex) - registrou um vazamento, que atraiu entre 600 e 800 pessoas até o local, com galões e baldes com o intuito de obter a gasolina. De acordo com autoridades mexicanas, perfurações clandestinas no local ocasionaram o vazamento e, em seguida, a explosão. As autoridades locais estimam que o furto e a explosão ocorridos tenham gerado um prejuízo de cerca de US$ 3 bilhões para os cofres públicos.