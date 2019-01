De bicicleta, Mourão chega ao Palácio da Alvorada para assumir presidência interina

De boné e roupas esportivas, o vice-presidente General Hamilton Mourão, acompanhado da esposa, pedalou até o Palácio da Alvorada nesse domingo (20). O passeio foi parte da preparação de Mourão para assumir interinamente a Presidência da República durante viagem do titular Jair Bolsonaro à Davos, na Suíça, onde participará do Fórum Econômico Mundial, nesta segunda-feira (21). Embora não apareça tanto, engana-se quem acha que Mourão será coadjuvante neste período, já que o presidente em exercício pretende aproveitar a oportunidade para abordar assuntos como o agravamento da crise na Venezuela e demonstrar seu ponto de vista sobre globalização, tecnologia e inovação. A agenda do interino será ampla e consta na programação reunião com os embaixadores da Alemanha e da Tailândia, além de encontros com generais especializados no combate ao terrorismo.