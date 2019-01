Relatório da Human Rights Watch critica facilidade da posse de armas no Brasil

A ONG de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch, publicou na quinta-feira (17) um relatório criticando a facilitação da posse de armas no Brasil. A preocupação é como o governo Jair Bolsonaro vai se relacionar com as organizações não governamentais. A ONG afirma que o Brasil precisa combater a violência dentro do seu marco legal, e criticou propostas de encorar a policia a matar e a facilitação de posse de armas para a população. Além disso, o argumento do governo de que o acesso às armas vai permitir às mulheres se defender "não é uma resposta séria" à violência doméstica, afirmou a ONG. O chileno José Miguel Vivanco, diretor da Human Rights Watch (foto), para as Américas esteve durante a semana com os ministros da Justiça, Sérgio Moro, da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz e Direitos Humanos, Damares Alves.