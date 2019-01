Parlamento venezuelano assume os poderes do 'usurpador' Maduro

Durante a Assembleia Nacional da República Bolivariana da Venezuela de terça-feira (15), os parlamentares aprovaram um acordo em que é declarada “formalmente a usurpação da Presidência da República" por Nicolás Maduro. A partir de uma interpretação dos artigos 233, 333 e 350 da Constituição, que definem as atribuições do Parlamento e do governo, a Assembleia Nacional declarou-se responsável por todos os poderes que caberiam a Maduro. Em declaração, o Parlamento recomendou ainda um acordo internacional para ajuda humanitária no país, devido à crise que tem se agravado nos últimos meses no país. As medidas tem o objetivo de esvaziar o poder de Nicolás Maduro e abrir caminho para um governo de transição. Foi aprovada também uma anistia para militares e funcionários do governo que colaborarem com a transição, uma vez que as Forças Armadas, que são o principal suporte do poder de Maduro, permanecem leais a ele.