El Salvador comemora 27° aniversário de seus acordos de paz

El Salvador comemorou nesta semana o aniversário de 27 anos da assinatura dos acordos de paz que colocaram fim à uma guerra civil que durava 12 anos no país e restabeleceu a democracia. Os Acordos de Paz de Chapultepec foram assinados entre o governo de El Salvador e a Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional (FMLN) e colocou fim a um conflito que deixou entre 60 e 80 mil mortos e dois milhões de desabrigados e exilados. O presidente Salvador Sánchez Cerén, um dos assinantes do Acordo, afirmou que honrará a data junto aos candidatos à sucessão duas semanas antes das eleições gerais que acontecerão em 3 de fevereiro. Com o lema 'Seguimos construindo paz', os promotores da celebração esperam que os diversos setores da sociedade salvadorenhas se unam por um país mais democrático.