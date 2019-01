Centrais sindicais se reúnem no Dieese para 'combater' reforma da Previdência

Os líderes das centrais sindicais – CSB, CTB, CUT, Força Sindical, Nova Central, CSP/Conlutas, Intersindical e CGTB se reuniram na terça-feira (15), na sede do Dieese, em São Paulo para articular ações contra a reforma da Previdência do governo de Bolsonaro. Em nota, os dirigentes "reafirmaram sua posição contrária a qualquer proposta de reforma que fragilize, desmonte ou reduza o papel da Previdência Social pública". As entidades marcaram uma plenária nacional para 20 de fevereiro. Por ora, uma greve geral não foi abordada, pois, antes, os sindicatos devem realizar plenárias estaduais e assembleias para construção das formas de mobilização. O Dieese acredita que uma primeira versão do projeto pode ser apresentada na semana que vem ao presidente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, mas a tramitação de fato começará após a instalação do novo Congresso, no mês que vem.