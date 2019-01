Bolsonaro recebe convite para a Festa da Uva 2019

O presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu na segunda-feira (14) no Palácio do Planalto, em Brasília, a Comitiva da Festa da Uva 2019, composta pela presidente da Comissão Comunitária, Sandra Mioranzza Randon, e pelas soberanas do evento, rainha Maiara Perottoni e as princesas Viviane Piamolini e Milena Remus Caregnato. Além do convite oficial para o evento, que ocorre de 22 de fevereiro a 10 de março, no parque Mário Bernardino Ramos, em Caxias do Sul, Bolsonaro recebeu, também, uvas, biscoitos e presentes assinados por artistas caxienses. Sandra Randon destacou a excelente recepção à comitiva, bem como a possibilidade da presença de Bolsonaro no evento. "Ele conhece a nossa realidade, sabe da importância da nossa região para o Estado e para o País e se prontificou a ajudar ainda mais", destacou.