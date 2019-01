Após protesto, motoristas de aplicativo se reúnem com Polícia Civil gaúcha

O primeiro efeito dos protestos de motoristas de aplicativos em Porto Alegre veio no dia seguinte. Representantes da categoria se reuniram nesta terça-feira (15) com a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Brigada Militar, o Ministério Público e a Empresa Pública de Transportes e Circulação de Porto Alegre (EPTC) para discutir sobre medidas contra a violência. A Polícia Civil considera que foi uma aproximação. A recém-criada Divisão de Inteligência na Polícia Civil vai atuar para conectar autoridades e empresas, que têm responsabilidade na segurança do serviço, diz a delegada Adriana Regina da Costa. Cinco motoristas foram mortos nos últimos seis meses, dois somente desde a virada do ano. Nessa segunda, a manifestação percorreu as principais vias da Capital. Como parte do protesto, a categoria não realizou corridas solicitadas pelo aplicativo.