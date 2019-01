Música não para nem sob chuva em Festival Internacional de Pelotas

Quem disse que a chuva é obstáculo para a música. Os temporais que têm desafiado e gerado muitos problemas na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul chegaram, no fim da tarde desta segunda-feira (14), a Pelotas, na Região Sul, e, justamente, na abertura 9º Festival Internacional Sesc de Música. Os primeiros acordes, tradicionalmente marcados por um cortejo dos participantes com seus instrumentos, foram mais curtos. Mesmo assim, os músicos não se abalaram com a água que descia pela cobertura da área do Mercado Público onde ocorria a abertura. São quase 400 alunos inscritos para 12 longos dias de estudos, práticas e apresentações, que totalizam 60 sessões. (Caroline da Silva, de Pelotas)