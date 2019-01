São Paulo revive protestos contra aumento das passagens de ônibus e metrô

O primeiro protesto do ano contra o reajuste das passagens de ônibus e de metrô levou milhares de pessoas às ruas de São Paulo na quinta-feira (10). Os tíquetes subiram de R$ 3,80 para R$ 4,00 na segunda-feira (7). O ato foi organizado pelo Movimento Passe Livre (MPL), que questiona a alta de R$ 0,30 da tarifa em apenas um ano. Os manifestantes se concentraram, inicialmente, em frente ao Theatro Municipal, na região da Sé, e partiram em passeata pelas ruas do centro da cidade. O protesto terminou em confronto com a polícia em frente da estação Brás do metrô, onde policiais disparam balas de borracha para dispersar os manifestantes. Em 2013, a mesma pauta de mobilizações na capital paulista desencadeou na onda de protestos que tomou o país em julho do mesmo ano.