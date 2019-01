Agendas e afagos com militares dominam largada do governo Bolsonaro

Desde que virou presidente, Jair Bolsonaro (PSL) tem uma agenda dominada por eventos e afagos com militares. As trocas de comando nas Forças Armadas foram os momentos mais badalados e com maior simbolismo, com o figurino dos trajes e ritos militares e as manifestações contra mudanças na previdência do setor. Nessa sexta-feira (11), ocorreu a passagem mais emblemática, a do Exército , casa do presidente e capitão da reserva, com a saída do general Eduardo Villas Bôas, que sofre de uma doença degenerativa, e ingresso do gaúcho Edson Leal Pujol. O ex-comandante se emocionou com o carinho de Bolsonaro e também aceitou convite para atuar no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), assessorando o ministro e colega general, Augusto Heleno.