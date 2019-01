Ronaldinho Gaúcho ganha homenagem na Calçada da Fama do Maracanã

Aposentado oficialmente dos gramados há um ano, o ex-jogador Ronaldinho gaúcho voltou ao Maracanã na terça-feira (8) para receber uma homenagem dedicada a grandes nomes do futebol brasileiro. O pentacampeão do mundo deixou a marca de seus pés na Calçada da Fama do estádio. Ronaldinho foi recebido pela bateria da escola de samba Renascer de Jacarepaguá antes de fazer o molde de seus pés para exibição no Hall da Fama do estádio. A notícia da presença do astro gerou aglomeração de fãs no local. O governador do Rio, Wilson Witzel, o chamou de "herói do povo brasileiro e do Rio de Janeiro".