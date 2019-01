Maduro toma posse para segundo mandato como presidente da Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tomou posse nesta quinta-feira para um segundo mandato, que vai até 2025. Em maio passado, ele venceu eleições consideradas fraudulentas pela oposição e por grande parte da opinião pública internacional. Com a oposição liderando a Assembleia Nacional, o presidente prestou juramento em uma sessão no Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), diante de 30 juízes e um grupo de líderes regionais composto pelos presidentes de Bolívia, Cuba, El Salvador e Nicarágua, além de representantes de outros países. Já União Europeia, EUA e 13 integrantes do Grupo de Lima (do qual o Brasil faz parte) não enviaram representantes. A maioria não reconhece a reeleição de Maduro. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, viajou para acompanhar a posse em Caracas, o que gerou críticas nas redes sociais.