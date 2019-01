Porto Alegre celebra a 28ª Festa da Uva e da Ameixa

A 28ª Festa da Uva e da Ameixa de Porto Alegre começa neste sábado (12), no CTG Estância da Figueira, no bairro Belém Velho. A abertura oficial acontece às 18h. A festividade seguirá nos dias 12 e 13, mais 19 e 20 de janeiro, das 9h às 20h. O evento tem entrada gratuita e contará com bancas para comercialização de frutas, flores, artesanato, além de apresentações musicais e danças. A Festa da Uva e da Ameixa é uma realização dos produtores rurais, da Associação Comunitária Belém Velho (Ascobev) e do CTG Estância da Figueira, com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, da Emater/Ascar e do Sindicato Rural de Porto Alegre. Ainda que o evento realizado em Caxias do Sul seja mais conhecido, a primeira Festa da Uva do Estado foi realizada em 1910 em Porto Alegre, enquanto que na Serra iniciou-se em 1931. Realizada em janeiro, a festa da Capital acontece cerca de 30 dias antes da de Caxias em função do microclima, que oportuniza a antecipação do período de colheita.