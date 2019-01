Em tradicional celebração católica, papa pede a líderes europeus que sejam solidários

O Papa Francisco realizou, no último domingo (6), a missa da Epifania, na qual pediu a líderes europeus solidariedade e que recebam 49 imigrantes presos a bordo de dois navios humanitários de resgate no Mediterrâneo. A tradicional celebração da Igreja Católica relembra a visita dos Reis Magos ao menino Jesus. Em declaração a milhares de pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano, o pontífice se pronunciou sobre os imigrantes: "Faço um apelo urgente aos líderes europeus para que demonstrem solidariedade real com essas pessoas", declarou. Na embarcação dirigida por um grupo humanitário alemão estão a bordo 32 pessoas, além de três crianças, resgatados pelo grupo europeu na Costa da Líbia no dia 22 de dezembro. Outro navio transporta 17 pessoas resgatadas em 29 de dezembro. Itália e Malta anunciaram que não pretendem autorizar a chegada das embarcações.