Loja de revenda de motocicletas é incendiada em Fortaleza (CE)

Um loja de revenda de motocicletas foi atacada durante a madrugada desta segunda-feira (7), no bairro Couto Fernandes, em Fortaleza (CE). A área foi totalmente destruída pelas chamas, incluindo ao menos três motocicletas de clientes que estavam em revisão. O gerente do local estima prejuízo de pelo menos R$ 150 mil, incluindo peças, produtos e reforma da oficina. O incêndio é mais um caso da onda de ataques ocorridos no Ceará desde o dia 2 de janeiro, que já ultrapassaram cem ocorrências, em 40 cidades. Veículos de transporte público e particulares e prédios como bancos, prefeituras e delegacias já foram alvo de ataques. Os ataques são uma resposta do crime organizado às medidas das forças de segurança contra os criminosos. O estopim teria sido a afirmação do secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, sobre fiscalizar com mais rigor a entrada de celulares nos presídios e acabar com a divisão de facções nos presídios no Ceará.