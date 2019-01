Imed realiza cerimônia de formatura unificada e sem custos para 290 formandos

A Imed realizou, na última sexta-feira (4), a primeira cerimônia de formatura unificada e sem custos para seus estudantes. O megaevento reuniu mais de 290 formandos de sete cursos de graduação - Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharia Civil, Odontologia, Psicologia e Sistemas de Informação -, que subiram no palco da arena construída no Centro de Eventos Gran Palazzo, em Passo Fundo, para receber o diploma. A cerimônia durou cerca de 3h30min e teve um protocolo diferenciado do tradicional. Inicialmente, os formandos subiram ao palco conduzidos pelos respectivos paraninfos escolhidos. Depois, ocorreram as falas do diretor geral da instituição, Eduardo Capellari, e dos três oradores escolhidos por cada turma, seguidas do juramento dos sete grupos de formandos. A colação de grau também contou com o discurso do jornalista, escritor e professor universitário Fabrício Carpinejar, escolhido como paraninfo de honra pelos estudantes. O modelo de formatura unificada deverá ser adotado pela Imed a partir de 2019.