Reitor da Ufrgs diz que primeiro dia de provas do vestibular ocorreu tranquilamente

O primeiro dia do vestibular da Ufrgs, que aconteceu neste domingo (6) em Porto Alegre, Imbé, Tramandaí e Bento Gonçalves, ocorreu tranquilamente. Mais de 28 mil candidatos tiveram 4h30min para responder às questões de Física, Literatura em Língua Portuguesa e Língua Estrangeira. Em entrevista coletiva concedida durante a manhã, o reitor Rui Vicente Oppermann, que visitou alguns locais de prestação do exame (foto), destacou que em nenhuma das cidades onde estão sendo aplicadas as provas houve registro de problemas. "O primeiro dia é sempre de muita expectativa para nós, e nossa avaliação é de que hoje tudo correu bem", afirmou. As provas seguem nesta segunda, terça e quarta-feira, com os exames de Língua Portuguesa, Redação, Biologia, Geografia, Química, História e Matemática.