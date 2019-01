Nancy Pelosi é eleita presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos

Nancy Pelosi, 78 anos, fez história ao ser reeleita presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Ela é a primeira e única mulher da história a ocupar o terceiro cargo mais importante do país (atrás apenas do presidente e seu vice), do qual ela já esteve empossada entre 2007 e 2011. Representante de São Francisco (Califórnia), a democrata foi eleita com 220 votos, durante a cerimônia de posse do novo Congresso, na última quinta-feira (3). "Nossa nação está em um momento histórico. Dois meses atrás, o povo americano falou e exigiu um novo amanhecer. Eles apelaram para a beleza da nossa Constituição: o nosso sistema de pesos e contrapesos que protege a nossa democracia", disse a democrata. Ela deve ter como primeira batalha o impasse orçamentário, já que o presidente Donald Trump quer US$ 5,7 bilhões para construir o prometido muro na fronteira com o México, enquanto os democratas, agora com maior poder de pressão devido a maioria no congresso, não aceitam.